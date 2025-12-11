Tallada l'A-2 al Bruc (Barcelona) en un xoc entre dos camions amb un ferit menys greu

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
L'A-2 a l'altura del Bruc (Barcelona) està tallada aquest dijous cap a les 13.15 hores en direcció Lleida per un accident entre dos camions, que ha deixat un ferit menys greu que ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona), informen fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.
En total, s'han activat tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), una de les quals l'helicòpter medicalitzat, i els Bombers de la Generalitat treballen sobre el terreny amb cinc dotacions, que han alliberat el conductor atrapat en un dels camions i treballen per contenir una fuita de combustible.
Tot i que s'estan fent desviaments senyalitzats, hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres entre Collbató i el Bruc.