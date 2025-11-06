Tallada la BP-1413 a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) per inundacions

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La BP-1413 a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha estat tallada aquest dijous sobre les 9.05 hores per inundacions provocades pel temporal de pluges intenses que afecta a Catalunya.
Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on també han assenyalat que hi ha densitat en dos trams de l'AP-7 a l'altura de Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona).
En concret, entre Cerdanyola i Santa Perpétua (Barcelona) en sentit sud es registren 9 quilòmetres de cues i entre Santa Perpétua i Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentit nord, 8 quilòmetres.