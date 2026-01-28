Tallada una altra vegada l'AP-7 a Martorell (Barcelona) direcció sud per les obres de reparació

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha anunciat aquest dimecres a la tarda que l'AP-7 torna a estar tallada en sentit sud a l'altura de Martorell (Barcelona), ja que les obres de reparació que van començar la setmana passada també s'han d'executar al carril dret, la qual cosa obliga a traslladar la maquinària a la part esquerra.
Així ho ha explicat en unes declaracions als mitjans, en les quals ha indicat que els operaris han detectat que cal una actuació al carril dret, un "símptoma" que el talús --on se centraven els treballs-- era inestable i va cedir, cosa que ha acabat afectant el carril dret, a conseqüència de l'accident de Rodalies a Gelida (Barcelona) de la setmana passada.
Lamiel ha subratllat que, fins ara, la maquinària es podia situar al carril central, fet que va permetre obrir el carril esquerre aquest dissabte al migdia, però com que els operaris han de "furgar" més enllà del talús malmès, les grues i el material necessari s'han de traslladar a la part esquerra.