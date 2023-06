Tallada la C-59 a Sant Feliu de Codines (Barcelona) per inundacions causades per la pluja

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat aquest dimarts que s'ha tallat la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines (Barcelona) en tots els sentits de la marxa per inundacions causades per la pluja, segons un tuit recollit per Europa Press aquest dimarts.

També ha explicat que està tallada la N-260 a la Vall de Bianya (Girona), la BV-3003 a Sant Mateu de Bages (Barcelona), i la BP-1103 entre Bruc i Monistrol de Montserrat (Barcelona).

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per l'episodi de pluges intenses.