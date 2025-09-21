Tallada la C-58 a Terrassa (Barcelona) en sentit Manresa per inundacions

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
La carretera C-58 a Terrassa (Barcelona) en sentit Manresa està tallada uns 4,5 quilòmetres des de les 18 hores d'aquest diumenge per inundacions, amb desviaments per la sortida 21, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
Les carreteres BP-1121 i B-1103 a Marganell en sentit nord, cap al Monestir de Montserrat, i la B-122 a Terrassa (Barcelona) en tots dos sentits es mantenen tallades per despreniments a causa de les pluges.
A més, el SCT ha demanat prudència en l'AP-7 en el tram entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes (Barcelona) per visibilitat molt reduïda, en un missatge de X recollit per Europa Press.