Publicat 23/01/2026 11:05

Tallada la C-43 entre Gandesa i el Pinell de Brai (Tarragona) per un camió bolcat

El camió bolcat a la C-43
TRÀNSIT

TARRAGONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

La C-43 entre Gandesa i el Pinell de Brai (Tarragona) està tallada aquest divendres al matí a causa d'un accident amb un camió implicat que ha bolcat, sense provocar cap ferit, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.

L'incident s'ha produït cap a les 8.00 hores i es tracta d'un camió amb remolc que transporta cartró.

Per tot plegat, es fan desviaments a Gandesa i a l'encreuament de la C-12 amb la C-43, i la sortida del Pinell de Brai cap a la C-43 també està tallada.

Contador

Contingut patrocinat