Tallada la C-43 entre Gandesa i el Pinell de Brai (Tarragona) per un camió bolcat

TARRAGONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
La C-43 entre Gandesa i el Pinell de Brai (Tarragona) està tallada aquest divendres al matí a causa d'un accident amb un camió implicat que ha bolcat, sense provocar cap ferit, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'incident s'ha produït cap a les 8.00 hores i es tracta d'un camió amb remolc que transporta cartró.
Per tot plegat, es fan desviaments a Gandesa i a l'encreuament de la C-12 amb la C-43, i la sortida del Pinell de Brai cap a la C-43 també està tallada.