Tallada la C-37 entre la Vall d'en Bas (Girona) i Torelló (Barcelona) per problemes estructurals

GIRONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació de vehicles a la C-37 ha estat tallada aquest divendres cap a les 8 hores per problemes a l'estructura del viaducte que hi ha entre la Vall d'en Bas (Girona) i Torelló (Barcelona).

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat a X, la incidència inclou el túnel de Bracons i la GIV-5273, la carretera que passa per sota el viaducte, i no hi ha hora prevista d'obertura de les vies.

En un altre comunicat, el SCT informa d'11 quilòmetres de cues a l'AP-7 de Castellví de Rosanes a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) derivats d'un accident múltiple que ha provocat la mort del conductor d'un camió, i recomanen fer servir les vies C-15, C-32, A-2 i N-340.