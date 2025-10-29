Tallada la C-32 i la Ronda de Dalt a Cornellà (Barcelona) per manifestació

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La C-32 i la Ronda de Dalt a Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha quedat tallada a causa d'una manifestació des d'aquest dimecres a les 7.31 hores.
Es produeixen retencions a la C-32 i a la Ronda de Dalt de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona i a la ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Cornellà (Barcelona) en sentit Llobregat, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Han afegit que a la C-31 hi ha lentitud i aturades de Viladecans al Prat de Llobregat (Barcelona) en sentit Barcelona.