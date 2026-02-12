Tallada la C-31c entre Sant Boi i el Prat (Barcelona) per la caiguda d'un arbre a la via

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
La C-31c entre Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat (Barcelona) està tallada per la caiguda d'un arbre a la via aquest dijous a les 7.38 hores.
La incidència respon a les afectacions per l'alerta de vent extrem que assola Catalunya aquest dijous, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
A més de la C-31c, també hi ha afectacions per vent a la C-32, on hi ha un carril tallat entre l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat (Barcelona) en sentit sud i a l'N-II hi ha un pas alternatiu a Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).