LLEIDA 27 maig (EUROPA PRESS) -

La C-26 a Solsona (Lleida) ha quedat tallada en tots dos sentits per un accident aquest dimarts al matí.

A causa de l'accident s'acumulen 0,5 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Han afegit que a la C-25 hi ha un carril tallat entre Gurb i Folgueroles (Barcelona) en sentit Girona per un altre accident, on hi ha 2 quilòmetres de retenció.