Tallada la C-26 a Ordis (Girona) en els dos sentits de la via per l'incendi d'un tractor

GIRONA 25 març (EUROPA PRESS) -

La carretera C-26 a l'altura d'Ordis (Girona) ha estat tallada aquest dimarts al migdia en els dos sentits de la via per l'incendi d'un tractor amb remolc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.

Els Bombers de la Generalitat han informat a X que han treballat amb 4 dotacions en l'extinció d'aquest incendi, que ja està apagat; tampoc no hi ha hagut ferits.

També continua tallada la BV-4024 a coll de Pal entre Bagà i Guardiola de Berguedà (Barcelona) des de diumenge per unes afectacions arran de l'episodi de neu i la GI-542 entre Osor i Sant Hilari Sacalm (Girona) des de dilluns per uns despreniments.