Tallada la C-25 a Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) per "precipitació intensa"

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tallat aquest dissabte al migdia la C-25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) en tots dos sentits per "precipitació intensa".
S'han format tolls d'aigua a la via, segons ha informat el SCT en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges intenses aquest dissabte en gran part de Catalunya.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre (Tarragona).
Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es realitzin a l'aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.