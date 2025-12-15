Actualitzat 15/12/2025 16:23

Tallada la C-17 a Montcada per danys en un pont provocats per un camió

Archivo - Imatge de recurs de cues en una carretera
TRÁNSITO - Arxiu

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -

La C-17 està tallada a Montcada i Reixac (Barcelona) en direcció nord després que un camió hagi xocat contra un pont i hagi provocat danys a l'estructura cap a les 12.30 hores, segons indiquen fonts del Servei Català de Trànsit a Europa Press.

De fet, Trànsit indica que s'han de dur a terme tasques de reparació "urgents" i que no seran immediates, per la qual cosa es preveu que comencin aquest dilluns, però no acabaran fins d'aquí a dos o tres dies, en espera que la Conselleria de Territori de la Generalitat n'informi.

Per això, s'estan fent desviaments senyalitzats per als vehicles que es dirigeixen cap al nord de Catalunya.

Contador

Contingut patrocinat