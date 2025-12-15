Tallada la C-17 a Montcada per danys en un pont provocats per un camió

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
La C-17 està tallada a Montcada i Reixac (Barcelona) en direcció nord després que un camió hagi xocat contra un pont i hagi provocat danys a l'estructura cap a les 12.30 hores, segons indiquen fonts del Servei Català de Trànsit a Europa Press.
De fet, Trànsit indica que s'han de dur a terme tasques de reparació "urgents" i que no seran immediates, per la qual cosa es preveu que comencin aquest dilluns, però no acabaran fins d'aquí a dos o tres dies, en espera que la Conselleria de Territori de la Generalitat n'informi.
Per això, s'estan fent desviaments senyalitzats per als vehicles que es dirigeixen cap al nord de Catalunya.