BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

La C-1413a al Papiol (Barcelona) en sentit nord direcció Rubí (Barcelona) ha quedat tallada arran d'un camió que ha bolcat aquest dijous al matí al voltant de les 8:15 hores.

Com a conseqüència de l'accident s'acumulen a la via 4 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Han afegit que es facilita alternativa a la via a través de l'AP-7.