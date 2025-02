Tallada la C-14 a Alcover (Tarragona) per la investigació d'un accident mortal

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

La carretera C-14 s'ha tallat a l'altura d'Alcover (Tarragona) al quilòmetre 21 per la investigació d'un accident mortal, segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un missatge publicat a X aquest dilluns.

L'accident va tenir lloc diumenge a la tarda, quan es va produir una col·lisió amb quatre vehicles implicats, en la qual van resultar ferits cinc persones i un home de 69 anys va morir a l'acte.

Les causes encara s'investiguen i per això han decidit tallar la carretera al punt de l'accident, fet que ja ha afectant uns 13 quilòmetres pels dos sentits; el tràfic s'està desviant cap a Valls per la C-37 i l'N-240.