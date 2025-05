TARRAGONA 23 maig (EUROPA PRESS) -

La circulació de Rodalies està interrompuda entre Salou-Port Aventura i Tarragona per una incidència elèctrica, informa Adif en una anotació a X recollida per Europa Press.

La interrupció afecta la línia R17, que connecta Port Aventura i Barcelona, i l'RT2, que arriba a l'Arboç (Tarragona).

Adif informa que els tècnics treballen per solucionar la incidència "tan aviat com sigui possible".