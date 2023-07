BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

Un tall elèctric afecta aquest divendres al matí 1.500 abonats de l'entorn del mercat de Collblanc a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En un tuit recollit per Europa Press, l'Ajuntament ha informat que està en contacte amb les companyies de subministrament perquè el servei "es pugui restablir tan aviat com sigui possible".

Ara per ara, han instal·lat a la zona equips electrògens per donar servei de manera provisional a tots els abonats afectats.