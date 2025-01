Takuro Takeuchi, Premi Gaudí a millor fotografia per 'Segundo premio'

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El director de fotografia Takuro Takeuchi ha guanyat aquest dissabte el Premi Gaudí a millor fotografia per la seva feina a 'Segundo premio', la pel·lícula que va ser la candidata espanyola als Oscar.

Takeuchi ha donat les gràcies als directors de la pel·lícula, Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez: del primer ha dit que és "un far" per a ell i del segon, que és una força de la naturalesa.

S'ha imposat en la categoria a Isaac Vila per 'El 47'; Gabriel Sandru per 'Polvo serán' i Nil Zimmerman per 'Salve Maria'.