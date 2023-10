SX3 incorpora educació sexeafectiva, El Pot Petit i història de Catalunya en la seva nova temporada

'Cute', 'Tik Tak Factory' i 'Canvis' són alguns dels nous programes



El canal infantil i juvenil SX3 comença aquest dimarts una nova temporada en la qual incorpora programes centrats en educació sexeafectiva, la història de Catalunya i les seves tradicions i el grup musical infantil El Pot Petit, entre d'altres, ha explicat el director de TV3, Sigfrid Gras, en roda de premsa.

El canal SX3, que aquest dimarts celebra un any de la seva estrena, vol reconectar amb la població infantil catalana "en un context molt més difícil de fragmentació audiovisual" per recuperar el català entre els més joves, segons la cap de la unitat estratègica d'infantils de la CCMA, Vanesa Hernàndez.

Gras ha reivindicat que, en un any, SX3 ha passat de ser la quarta cadena infantil a consolidar el lideratge a la franja de tarda en fer "la millor quota" al setembre: de dilluns a divendres obté quotes per sobre del 20% en públic de 4 a 12 anys i triplica a la segona classificada.

El consum infantil dels continguts de l'SX3 ha crescut més d'un 30%, cada mes es connecten gairebé 1,3 milions d'espectadors i, en les plataformes digitals, cinc dels deu programes amb més reproduccions de la CCMA són de l'SX3.

PROGRAMES CONSOLIDATS

"Les xifres ens avalen que anem per bon camí", ha afirmat Gras durant la presentació de la nova temporada, que manté propostes consolidades com l'espai infantil 'MIC', l'informatiu 'InfoK', el programa de contes 'Els contes de la Pinya' i 'Titó', que porta d'excursió a l'audiència i és líder en plataformes digitals amb 11 milions de reproduccions.

També mantenen els programes 'Beta', protagonitzat pels personatges de ficció Lola, Kai, Grau i Jan; 'Ràndom', un magazín interactiu presentat per David Its Me i Maria Bouabdellah; 'Git Gud', una aposta humorística sobre videojocs; i 'Manduka Family', un programa de cuina que canvia de format i uneix a avis i néts en un concurs culinari.

NOUS PROGRAMES

La cap d'Infantils de la CCMA, Laia Servera, ha destacat que amb els nous programes amplien els noms de referència de l'"star system" propi de l'SX3 en incorporar, a més del grup infantil El Pot Petit, al cantant Lildami i a la influencer Àngela Mármol.

Lildami presentarà 'Cute', un programa sobre moda sostenible que "cerca potenciar l'expressió d'un mateix" a través de l'estil, mentre que Mármol estarà al capdavant de 'Tik Tak Factory', un concurs que cerca l'entreteniment a través de la creativitat i la capacitat artística i manual dels petits.

L'educació sexeafectiva s'abordarà al programa 'Canvis', que tractarà aspectes emocionals, sexuals i afectius d'una forma "entenedora i entretinguda", i 'El món del Pot Petit' serà el programa que encapçalaran el grup musical infantil.

També proposen parlar de ciència, als programes 'Faraday' i 'Escolta el teu cos'; avaluar els coneixements del català en el concurs 'Fang!', i informar sobre les tradicions i la història de Catalunya de manera propera i informal al programa 'Fuet', entre altres propostes.

ANIMIS

Els animes en català seguiran presents a l'SX3 amb 'One Piece', que des de la seva difusió aquest estiu ja ha arribat a més d'un milió de reproduccions en total, així com 'El detectiu Conan', 'Els germans Kratt', 'Hoodie' 'La casa d'Anubis', 'Kimetsu no yaiba', 'Haikyu!' i 'Sakura, la caçadora de cartes'.

A més, Servera ha assegurat que anunciaran noves sèries que estrenaran aquesta temporada i ha avançat que una d'elles serà 'Yona, la princesa de l'alba', que va en línia amb el tipus d'anime que volen incorporar perquè està protagonitzat per una dona.