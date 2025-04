Svante Pääbo, V Premi Hipàtia per la seva investigació genètica sobre grups humans extingits

Jordi Valls reivindica la ciència i diu que científics alerten del "perill real" de Trump

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns el V Premi Hipàtia al genetista, biòleg i Premi Nobel de Medicina 2022, Svante Pääbo, per la seva aportació a la investigació genètica sobre grups humans extingits.

El guardó és un reconeixement a l'excel·lència científica a nivell europeu, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb el Barcelona Knowledge Hub de l'Acadèmia Europaea, informa el consistori en un comunicat.

El premi, que l'ha rebut en un acte en el Saló de Cent de mans del quart tinent d'alcalde, Jordi Valls, està dotat amb 30.000 euros i reconeix les contribucions a la paleogenòmica de Pääbo, que han revelat les connexions genètiques entre humans i homínids extingits.

El guardonat ha assegurat que és un honor rebre aquest premi a Barcelona, que és "referent de les ciències biològiques" a Europa, i ha fet una presentació per explicar de quina manera aquestes formes extingides d'éssers humans influeixen en l'actualitat.

Valls ha destacat el talent de Pääbo i creu que actualment es necessita la ciència més que mai en un context geopolític com l'actual on científics d'alt nivell han alertat del "perill real" de l'administració Trump per a la ciència, ha explicat.

En l'acte també ha participat el president de l'Acadèmia Europaea, Don Dingwell, i el director del Barcelona Knowledge Hub, Jaume Bertranpetit; i l'encarregat de fer la glossa de Pääbo ha estat el director del Museu de Ciències Naturals, Carles Lalueza.