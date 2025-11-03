Suzanne Vega actuarà el 28 de març a la sala La Paloma de Barcelona

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La cantant Suzanne Vega actuarà el 28 de març del 2026 a la sala La Paloma de Barcelona, en el 27è Banco Mediolanuma Festival Mil·leni, informa aquest dilluns el festival en un comunicat.
En el concert, les entrades del qual es posaran a la venda dimecres, recorrerà tota la seva carrera amb èxits com 'Tom's Diner' o 'Luka' i temes del seu àlbum més recent, 'Flying with Angels', editat a aquesta primavera.
Durant l'actuació estarà acompanyada pel guitarrista Gerry Leonard, conegut per la seva col·laboració amb David Bowie, i la violoncel·lista Stephanie Winters.