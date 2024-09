Suspeses les proves d'oposició a la Guàrdia Civil d'aquest diumenge per un error en les caixes dels exàmens

L'examen realitzat aquest dissabte és vàlid i la suspensió només afecta els exàmens de diumenge



MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha informat de la suspensió de les proves d'oposició d'ingrés a l'Institut Armat que s'havien de fer aquest diumenge, 29 de setembre, atès que s'ha trobat un error en l'etiquetatge d'una de les caixes que contenien els exàmens. Les proves se tenien lloc entre aquest dissabte i diumenge, i hi estaven convocats més de 26.000 aspirants a cobrir 2.700 places.

"Atès que s'ha detectat un error en l'etiquetatge d'una de les caixes precintades amb els exàmens de coneixements de les proves d'accés per a l'ingrés a l'Escala de Caporals i Guàrdies de la Guàrdia Civil, és necessari suspendre les proves convocades per demà dia 29 de setembre", ha informat el cos policial en un comunicat.

L'Institut Armat donarà més detalls als aspirants afectats "el més aviat millor", notificant la nova data per a la realització de les proves. En tot cas, l'examen d'aquest dissabte és vàlid, i la suspensió afecta únicament els aspirants que s'havien d'examinar aquest diumenge 29 de setembre.

Més de 26.332 persones estaven convocades de tota Espanya aquest dissabte i diumenge per cobrir una de les 2.721 places que s'ofereixen aquest any per ingressar com a caporals i guàrdies de la Guàrdia Civil.

La fase d'oposició es divideix en quatre proves, incloent-hi un examen de coneixements, una comprovació física, una entrevista personal i un reconeixement mèdic. Per al test de coneixements, la Guàrdia Civil havia establert 19 seus, situades a 12 comunitats autònomes: Alacant, Àvila, Baeza, Balears, Cadis, Gijón, Granada, Las Palmas, León, Logronyo, Madrid, Màlaga, Mèrida, Múrcia, Sevilla, Tenerife, València, Vigo i Saragossa.

Prèviament a les proves es va dur a terme la primera fase, la de concurs, en la qual es van avaluar els mèrits que cada opositor afegeix als requisits mínims exigits per poder participar en les oposicions. Concretament, havien de tenir entre 18 i 40 anys, nacionalitat espanyola, mancar d'antecedents penals o comptar com a mínim amb el títol d'educació secundària.

LES QUATRE PROVES PER SER GUÀRDIA CIVIL

La prova d'aquest cap de setmana consistia en la realització d'una sèrie de test sobre coneixements teòrics generals, idiomes, ortografia, psicotècnics i gramàtica.

Els opositors que obtinguessin prou puntuació serien convocats per a les proves físiques: un circuit de coordinació i agilitat, una prova de resistència --cursa de dos quilòmetres de distància--, una prova de força que consisteix a fer nombre determinat de flexions segons el sexe i una prova de natació de 50 metres.

Els que superin aquestes últimes proves seran sotmesos a una entrevista personal per avaluar la seva idoneïtat psíquica per al lloc de treball al qual opten i finalment un reconeixement mèdic per valorar el seu estat de salut i aptitud física.

Els aspirants que culminin el concurs oposició s'incorporaran a l'Acadèmia de Guàrdies de Baeza (Jaén) i al Col·legi de Guàrdies Joves 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid), on rebran la seva formació professional durant un curs acadèmic.