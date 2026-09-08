Suspeses les classes a 4 comarques de Barcelona i una de Tarragona per pluges aquest dimecres

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
El Govern de la Generalitat ha decidit suspendre l'activitat educativa als centres de primària, secundària i universitats de les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès (Barcelona) i el Baix Penedès (Tarragona) aquest dimecres per la previsió de pluges intenses durant tota la jornada.
Ho ha avançat en una roda de premsa aquest dimarts la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, acompanyada del cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, i de la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé.
Després d'activar l'alerta de l'Inuncat dilluns, Protecció Civil enviarà un missatge Es-Alert aquest dimarts a la tarda a la ciutadania d'aquestes cinc comarques per informar de la decisió, que també contempla la suspensió d'activitats esportives a l'aire lliure i de l'activitat sanitària no urgent.
La resolució aprovada pel Govern també contempla la restricció de la mobilitat excepte per causes de força major o del personal essencial, per la qual cosa la consellera ha instat a limitar els desplaçaments i a aplicar el teletreball en els "àmbits on sigui possible".
FENOMEN "LOCAL"
El fenomen de pluges intenses, que segons Parlon poden ser "torrencials amb un impacte considerable", durarà des de les 7.00 hores fins a les 17.00, aproximadament, en aquestes cinc comarques, però la consellera ha instat la població a estar atenta als possibles danys que es puguin produir més enllà d'aquesta hora.
Per la seva banda, Segalà ha detallat que s'espera que sigui un fenomen "local" que descarregarà ruixats intensos, per la qual cosa no s'espera que sigui una dana.
PLUGES DES DE DIMARTS A LA NIT
Les pluges arribaran a punts del Pirineu i Prepirineu a final del dia i durant la matinada de dimecres, quan està previst que el fenomen s'estengui a gran part de Catalunya i sigui especialment intens a les cinc comarques, on l'avís de perill és de 5 sobre 6.
En xifres, el Meteocat preveu que a les comarques amb l'avís vermell es puguin registrar pluges intenses de fins a 40 mm en 30 minuts, i és possible que els ruixats vagin acompanyats de tempesta i es pugui produir algun fenomen de temps violent.
A més, després dels mesos d'intensa calor, Segalà ha explicat que les temperatures baixaran davant la previsió d'un descens dels termòmetres d'entre 5 i 10 graus a tot Catalunya.
Finalment, la pertorbació portarà vent de tramuntana i de mestral, per la qual cosa hi ha actiu un avís d'onatge a l'Empordà i al nord del cap de Creus (Girona).
CONSELLS DE PROTECCIÓ CIVIL
La sotsdirectora de Protecció Civil ha recordat a la ciutadania els consells bàsics d'autoprotecció, com evitar el pas per barrancs o zones inundables.
A més, ha cridat a la prudència a l'hora de retirar el cotxe del pàrquing o de zones d'aparcament de perill, per la qual cosa ha recomanat fer-ho abans que comenci a ploure amb intensitat.