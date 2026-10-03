Suspeses les activitats posteriors a la jornada d'aquest dissabte del Concurs de Castells

TARRAGONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Concurs de Castells ha suspès les activitats previstes després de la jornada de competició d'aquest dissabte després que la Generalitat hagi restringit la mobilitat en 20 comarques del litoral i prelitoral català a partir de les 20.00 hores per la previsió de fortes pluges torrencials.
Concretament, s'han suspès els pilars de comiat, el lliurament de trofeus a la llotja, el toc de vermut a càrrec dels grups de gralla de les colles i la roda de premsa de les tres primeres colles classificades de la jornada, ha informat l'organització en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
El lliurament dels trofeus i la roda de premsa es faran "en una nova data, que es comunicarà pròximament", i l'organització encara no ha informat si la jornada de demà del concurs se celebrarà o se suspendrà.