Suspesa l'R3 entre Puigcerdà i Ripoll (Girona) fins a les 13 hores pel fort vent

GIRONA 23 des. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de l'R3 de Rodalies de Catalunya ha estat suspesa entre les 5 i les 13 hores d'aquest dilluns entre Puigcerdà i Ripoll (Girona) pels forts vents que es presenten a la regió.

Segons ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, la mesura s'emmarca en la prealerta del Pla d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), iniciat arran d'aquest episodi de vent.

Protecció Civil manté activat per a aquest dilluns l'alerta del Pla d'emergències per risc de vent (Ventcat) per la previsió de forts vents que poden superar els 72 quilòmetres per hora de component oest a tot Catalunya.