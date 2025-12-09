Suspesa l'R2 i demores a l'R2 Sud per una avaria entre Barcelona Sants i Passeig de Gràcia

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R2 de Rodalies està suspesa aquest dimarts cap a les 16.00 per una incidència entre les estacions barcelonines de Sants i Passeig de Gràcia.
També hi ha demores a línies com l'R2 Nord i l'R2 Sud, aquesta última amb un tren cada 30 minuts, informa Rodalies en un comunicat aquest dimarts.
Quant a l'R2 Nord, els trens que circulen des de l'Aeroport fins a Sant Celoni (Barcelona) es desvien per Plaça Catalunya sense parar a Passeig de Gràcia, mentre que en el sentit oposat sí que paren en aquest punt.
D'altra banda, els trens de l'R2 Sud amb origen i destinació a Sant Vicenç de Calders (Tarragona) sí que paren a totes les estacions, amb trens que surten cada mitja hora.
Fonts del Sindicato Español de Maquinistas y Ferroviarios (Semaf) han atribuït la incidència a una catenària en mal estat.