Suspesa l'activitat no urgent als centres sanitaris de 5 comarques de Tarragona per les pluges

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha suspès l'activitat no urgent als centres sanitaris de les comarques del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Baix Camp i la Terra Alta (Tarragona) després de l'activació del pla Inuncat per les pluges.
L'atenció urgent es manté als hospitals i centres d'atenció primària (CAP), a més de quimioteràpia, radioteràpia i diàlisi, coordinades segons l'operativitat de cada centre, informa la Conselleria en un comunicat.
Salut preveu que la situació es mantingui així al llarg d'aquest dilluns.