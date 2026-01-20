Publicat 20/01/2026 07:40

Suspesa l'activitat escolar a l'Empordà, Selva i Gironès (Girona) per risc d'inundacions

El Riu Ter al seu pas per Sarrià de Ter, a 27 de desembre de 2025, a Girona, Catalunya (Espanya)
Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de les poblacions de les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva i el Gironès (Girona) per suspendre l'activitat escolar, esportiva i dels centres de dia pel risc d'inundacions aquest dimarts sobre les 7.12 hores.

En concret, el risc d'inundacions pot provocar el desbordament de rius i l'alerta s'allarga fins a les 15 hores d'aquest dimarts, ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

En l'alerta també es demana no apropar-se a les lleres dels rius, no baixar a soterranis i, en cas d'entrar aigua al domicili, pujar a pisos superiors.

