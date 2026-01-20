Suspesa l'activitat escolar a l'Empordà, Selva i Gironès (Girona) per risc d'inundacions

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de les poblacions de les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva i el Gironès (Girona) per suspendre l'activitat escolar, esportiva i dels centres de dia pel risc d'inundacions aquest dimarts sobre les 7.12 hores.
En concret, el risc d'inundacions pot provocar el desbordament de rius i l'alerta s'allarga fins a les 15 hores d'aquest dimarts, ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En l'alerta també es demana no apropar-se a les lleres dels rius, no baixar a soterranis i, en cas d'entrar aigua al domicili, pujar a pisos superiors.