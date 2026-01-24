Suspesa la circulació de tots els trens de Rodalies i Mitja Distància a Catalunya

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació de tots els trens de Rodalies i Mitja Distància ha quedat suspesa a Catalunya des de les 13 hores d'aquest dissabte, segons ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.
En el mateix missatge l'operadora informa que "segueix revisant i treballant a la xarxa" després de la suspensió de tota la circulació.
El Govern de la Generalitat ha demanat aquest dissabte a Renfe i Adif suspendre el servei de Rodalies en tot el territori davant de la falta de "garanties" i fins a assegurar l'operativitat de les vies.