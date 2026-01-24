Publicat 24/01/2026 16:21

Suspesa la circulació de tots els trens de Rodalies i Mitja Distància a Catalunya

Viatgers agafen un tren de rodalies, en l'estació de Sants, a 23 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -

La circulació de tots els trens de Rodalies i Mitja Distància ha quedat suspesa a Catalunya des de les 13 hores d'aquest dissabte, segons ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.

En el mateix missatge l'operadora informa que "segueix revisant i treballant a la xarxa" després de la suspensió de tota la circulació.

El Govern de la Generalitat ha demanat aquest dissabte a Renfe i Adif suspendre el servei de Rodalies en tot el territori davant de la falta de "garanties" i fins a assegurar l'operativitat de les vies.

