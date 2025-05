Suspesa la circulació de la R2 Nord entre El Prat de Llobregat i l'Aeroport (Barcelona)

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

La línia R2 Nord de Rodalies entre El Prat de Llobregat i l'Aeroport del Prat-Barcelona (Barcelona) ha quedat suspesa aquest dilluns sobre 7.59 hores.

El motiu de la incidència es deu a un problema que afecta a la senyalització del tram entre ambdues estacions, ha informat Renfe en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Han afegit que s'està treballant per solucionar la incidència amb la brevetat més gran possible i que de moment no es fa servei alternatiu per carretera perquè es pot arribar amb metro.