Suspesa la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell (Girona) per l'incendi a la Bisbal

GIRONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -
L'organització de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell (Girona) ha decidit anul·lar la seva 59 edició prevista per a la nit d'aquest dissabte, seguint les indicacions de Protecció Civil i els cossos d'emergències, a causa de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, que ha cremat més de 2.000 hectàrees.
En un comunicat compartit a les xarxes socials recollit per Europa Press expliquen que la celebració de la Cantada estava subjecta a l'evolució de l'incendi i les instruccions dels serveis d'emergències, per la qual cosa demanen a la població màxima precaució i seguir les indicacions de Protecció Civil.
L'organització es posarà en contacte amb les persones que havien adquirit les entrades per informar-los del procediment per retornar el preu de l'entrada.