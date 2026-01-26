Publicat 26/01/2026 07:16

Suspès el servei de Rodalies per incidència en el centre de control d'Adif a l'Estació de França

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, atén als mitjans en l'estació de Sants, a 23 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha informat que aquest dilluns a primera hora s'ha suspès el servei de Rodalies per incidència en el centre de control d'Adif a l'Estació de França (Barcelona).

"Aquí depenem de l'estat del centre de control, és l'element bàsic de gestió de la circulació, i si té algun problema d'aquest tipus s'ha de suspendre el servei per seguretat", ha dit en una atenció als mitjans des de l'Estació de Sants (Barcelona).

Ha explicat que amb els trens "s'està intentant estacionar-los a tots" i reprendre al més aviat possible possible la seva circulació.

