Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha informat que aquest dilluns a primera hora s'ha suspès el servei de Rodalies per incidència en el centre de control d'Adif a l'Estació de França (Barcelona).
"Aquí depenem de l'estat del centre de control, és l'element bàsic de gestió de la circulació, i si té algun problema d'aquest tipus s'ha de suspendre el servei per seguretat", ha dit en una atenció als mitjans des de l'Estació de Sants (Barcelona).
Ha explicat que amb els trens "s'està intentant estacionar-los a tots" i reprendre al més aviat possible possible la seva circulació.