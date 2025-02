Suspès cautelarment un professor de la UB per presumpte assetjament sexual a una alumna

La jove va denunciar els fets a la universitat i als Mossos d'Esquadra

La Universitat de Barcelona (UB) manté la suspensió cautelar d'un professor per presumpte assetjament sexual a una alumna després que ella ho comuniqués el setembre del 2023 a la Unitat d'Igualtat de la universitat i també ho va denunciar als Mossos d'Esquadra.

En un comunicat d'aquest dilluns, la UB explica que el setembre del 2023 va tenir constància del cas per una denúncia interna de l'estudiant i que "immediatament" es va activar el protocol per actuar en aquestes situacions.

Es va oferir acompanyament psicològic a l'alumna, mesures de seguiment en l'àmbit acadèmic i suport per part dels professionals de la Unitat d'Igualtat, i informa que l'estudiant va denunciar davant els Mossos d'Esquadra unes "suposades agressions sexuals".

La UB va obrir un expedient disciplinari al professor amb suspensió cautelar immediata de funcions per presumptes infraccions molt greus i greus, i aquest expedient actualment està en fase final d'instrucció, després d'haver estat suspès durant gairebé 10 mesos "ja que estava oberta la via judicial iniciada per la denunciant".

"En absència de la resolució final del procediment disciplinari, la UB no pot prendre cap decisió més enllà de les mesures cautelars i vinculades amb el protocol que ja es van activar des d'un primer moment", assenyalen, i indiquen que el docent continua suspès actualment.

A més a més, la universitat afirma que "durant tot aquest temps", a més de les actuacions d'investigació vinculades a l'expedient disciplinari, han continuat actius els mecanismes d'acompanyament acadèmic i psicològic a l'estudiant.

Fonts dels Mossos d'Esquadra, consultades per Europa Press, confirmen que la dona va presentar una denúncia el setembre del 2023.