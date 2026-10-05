Suspenen les classes a municipis del Maresme, el Vallès Oriental i l'Occidental (Barcelona) per la pluja

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha informat que queda suspesa l'activitat lectiva a diversos municipis del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental (Barcelona) per la situació de pluges d'aquest dilluns a Catalunya.
En un comunicat, amb dades d'aquest dilluns a les 8.47 hores, assenyala que a la zona Maresme-Vallès Oriental, se suspenen les classes a l'Escola Bressol Municipal La Baldufa, l'Escola Mestres Munguet-Cortés i l'Escola La Falguera de Vilanova del Vallès, i als centres de la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles.
D'altra banda, al Vallès Occidental, se suspenen les classes a l'Escola Can Cladellas i l'Escola Palau Solità de Palau Solità i Plegamans, al CEE Barcanova de Santa Perpètua de Mogoda i al CEE Bellapart de Sabadell.
UPF I UAB
D'altra banda, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha demanat a la comunitat universitària que eviti anar-se'n de la universitat si ja hi són i que no surtin de casa si encara no ho han fet, i indica que es mantenen les classes i activitats previstes "per a aquelles persones que ja siguin als campus, i que si hi ha activitats avaluables aquest dilluns "cap estudiant serà penalitzat".
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) també ha demanat als estudiants que els que ja siguin a les universitats no se'n vagin i que qui s'hagi de desplaçar "no ho faci fins que finalitzi l'alerta i sempre consultant les recomanacions de les autoritats competents abans d'iniciar qualsevol desplaçament".