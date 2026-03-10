Suspenen les classes en una escola d'Igualada (Barcelona) per problemes estructurals de l'edifici

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i l'Ajuntament d'Igualada (Barcelona) han acordat suspendre l'activitat docent a l'escola Emili Vallès de la localitat a partir d'aquest dimarts per problemes estructurals a l'edifici, expliquen fonts d'Educació a Europa Press.
Segons explica el consistori en un comunicat, després de fer el seguiment d'alguns símptomes de deterioració de l'edifici en els últims mesos, els serveis tècnics municipals n'han recomanat el tancament aquest dilluns i, "prioritzant la seguretat de l'alumnat i el personal", l'Ajuntament ha activat els mecanismes de prevenció.
Tant l'Ajuntament com la direcció de l'escola demanen que aquest dimarts i dimecres les famílies no portin els nens al centre i, en cas que alguna família no pugui gestionar una solució alternativa, el consistori treballa per "garantir un espai provisional d'acollida" a l'Institut Milà i Fontanals fins dimecres, a més d'un servei excepcional de menjador.