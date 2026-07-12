Se suspenen les batudes a Los Gallardos (Almeria) sense trobar més víctimes

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Terrenys calcinats per l'incendi - Javi Carrión
ALMERIA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
El dispositiu de rastreig d'un centenar d'efectius que aquest diumenge ha continuat amb les batudes a les zones afectades per l'incendi forestal de Los Gallardos (Almeria) han donat per acabada la recerca sense haver-hi trobat més víctimes.
Fonts de la Comandància de la Guàrdia Civil han dit a Europa Press que sobre les 14.00 han acabat les tasques que s'han fet al llarg del matí amb membres del Grup d'Emergències d'Andalusia (GREA) i de la Unitat Militar d'Emergències (UME).
La recerca a peu per punts fins ara calents i que no podien ser explorats ha tingut suport de gossos i de drons, i s'ha centrat especialment en habitatges a ruïnes i rambles.
Els agents han localitzat alguns animals i han rescatat un gos que estava atrapat i que està fora de perill.