Susan Sarandon, Goya Internacional, destaca el suport d'Espanya a Gaza: "És tan important"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
L'actriu nord-americana Susan Sarandon, guardonada amb el Goya Internacional 2026, ha destacat aquest divendres el suport d'Espanya a Gaza: "Venir d'un país on se sent la repressió i la censura, veure el suport del president a Gaza i tenir actors com Javier Bardem amb una veu poderosa és tan important per a nosaltres, els Estats Units".
En una concorreguda roda de premsa aquest divendres en la vigília del lliurament dels 40 Premis Goya a Barcelona, l'actriu, visiblement emocionada, ha assegurat que la fortalesa i l'ètica d'Espanya en aquests assumptes "fa sentir menys sols" els Estats Units, i ha dit que hi ha esperança.
CONTEXT DIFÍCIL
La protagonista de 'Pena de mort' ha afirmat que en un context tan difícil com el que ara viuen els Estats Units veure la "fortalesa i claredat moral" d'Espanya significa molt.
Preguntada pel president Pedro Sánchez, ha dit: "És alt i atractiu. Quan l'he vist ha estat al costat correcte de la història", i ha fet broma que potser el pot conèixer en la gala de dissabte.
Després de les seves recents visites a Barcelona per ser premiada en el BCN Film Fest 2023 i en el Festival de Sitges 2017, ha afirmat que totes les pel·lícules són polítiques i ha qualificat de "mite" que Hollywood sigui d'esquerres.