Surt a informació pública el projecte de l'estació regeneradora d'aigua de Valls (Tarragona)

TARRAGONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a informació pública el projecte de la nova estació de regeneració d'aigua (ERA) de Valls (Tarragona), pressupostada en 3 milions d'euros, cofinançats amb fons europeus.

El projecte es podrà consultar durant un mes de manera presencial a les seus de l'ACA de Barcelona i Tarragona i a les dependències de l'Ajuntament de Valls, a més de per via telemàtica, informa l'ACA en un comunicat d'aquest dimecres.

La planta tindrà una capacitat per tractar 7.200 metres cúbics al dia i aportarà aigua de qualitat per al reg agrícola de les comunitats de la zona; i la mesura s'engloba en l'estratègia de l'aigua del Govern per "incrementar la disponibilitat d'aigua" a partir de recursos com la dessalinització i la regeneració.