Surt fumata negra a les 21 hores després de la primera votació

ROMA 7 maig (De l'enviada especial d'Europa Press, Laura Ramírez) -

El fum de la primera fumata del Conclave per triar al successor de Francesc ha sortit negre, a les 21 hores, la qual cosa indica que no ha estat triat el nou Papa després de la primera votació realitzada pels 133 cardenals electors del Col·legi Cardenalici que s'han tancat a la Capella Sixtina a les 16.30 hores d'aquest dimecres 7 de maig, després que el Mestre de Celebracions Litúrgiques, Diego Ravelli, pronunciés l'Extra Omnes.

D'aquesta forma, acaba el primer dia de Conclave, que s'ha iniciar a les 10 hores, amb la Missa Pro Eligendo Romano Pontifex, celebrada a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, presidida pel cardenal degà del Col·legi Cardenalici, Giovanni Battista Re, i concelebrada per 220 cardenals, electors i no electors, entre els quals es trobava, encara sense saber-ho, el 267 Papa de la història de l'Església universal.

Els cardenals tornaran a reunir-se aquest dijous al matí per realitzar dues votacions més i en cas que cap cardenal obtingui els dos terços del vots, sortirà la segona fumata negra sobre les 12.30 hores. En aquest cas, a la tarda, tornaran a tancar-se a la Capella Sixtina on tindran lloc dos escrutinis més, al final dels quals, si cap resulta positiu, sortirà la tercera fumata negra.

Si, per contra, en alguna de les votacions d'aquest dijous algun cardenal aconsegueix la majoria qualificada de dos terços (89 vots) llavors la fumata blanca es podria avançar i sortir, o bé a partir de les 10.30 i de les 12.30 hores, al matí, i sobre les 17.30 hores o les 19.00 hores, a la tarda.

En cas que al final del segon dia de Conclave, la seu segueixi estant vacant, els cardenals es retiraran un cop més a la Casa Santa Marta. Els dies següents, se seguirà el mateix procés de votació i si al tercer dia encara no ha sortit la fumata blanca, els cardenals tindran un dia de pausa per a l'oració i el lliure col·loqui.

Si després de quatre sèries d'escrutinis no s'obtingués resultat positiu, llavors, segons el Motu proprio publicat per Benedicte XVI, els cardenals podran triar entre els dos més votats en l'últim escrutini encara que no per majoria sinó que de nou s'hauran d'aconseguir "almenys" els dos terços dels vots.

Durant tot el procés, els 133 cardenals hauran de complir amb el jurament realitzat aquest dimecres segons el qual es comprometen a "observar amb la màxima fidelitat" el secret sobretot el relacionat amb l'elecció del nou Papa, tant durant com després de l'elecció; juren no afavorir cap interferència, i cadascun promet, en cas de ser triat, exercir fidelment el 'munus Petrinum' de Pastor de l'Església Universal.