Surt fumata blanca, hi ha nou Papa

ROMA 8 maig (De l'enviada especial d'Europa Press, Laura Ramírez) -

El fum de la quarta fumata del conclave per elegir el successor de Francesc ha sortit blanc a les 18.08 hores, la qual cosa indica que ja hi ha nou Papa, per majoria d'almenys 89 vots, en el segon dia del conclave. Serà el 267è pontífex de l'Església catòlica.

El nom del successor se sabrà d'aquí a aproximadament 40 minuts, quan el cardenal protodiaca, Dominique Mamberti --si no és ell l'elegit-- pronunciarà l'esperat 'Habemus Papam' i el nom del pontífex, el qual sortirà al balcó per saludar els fidels.

Milers de fidels esperaven expectants a la plaça Sant Pere quan s'ha vist sortir el fum blanc per la xemeneia del Vaticà i s'ha desencadenat l'eufòria, amb aplaudiments, crits i llàgrimes, i molts han immortalitzat el moment amb el seu telèfon mòbil i d'altres han onejat la bandera dels seu país. Han començat a sonar les campanes com a part de l'anunci de l''Habemus Papam'.

Durant aquests 40 minuts entre el moment en què surt la fumata blanca i en què se sent l''Habemus Papam', el nou Papa entra a l'habitació de les llàgrimes per vestir-se i torna a la Capella Sixtina per celebrar una petita cerimònia amb una oració i un passatge de l'Evangeli. En aquell moment, tots els cardenals demostren obediència al nou pontífex i després canten el 'Te Deum'. A més a més, per primera vegada, el nou pontífex anirà a la Capella Paolina a resar uns minuts.