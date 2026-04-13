Suprimida la línia L6 de FGC per una avaria a les instal·lacions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La línia L6 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha quedat suprimida per una avaria a les instal·lacions aquest dilluns sobre les 9.42 hores.
El servei de trens funciona amb la freqüència de pas alterada entre les estacions de Sarrià i Plaça Catalunya --recorregut de la línia L6--, en tots dues sentits, ha informat FGC en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En la resta de línies que no passen per les estacions de Sarrià i Plaça Catalunya els trens circulen segons l'horari programat.