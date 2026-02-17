Super3 obrirà a l'abril a Barcelona 'Fantàstix', un espai immersiu i interactiu

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Super3 ha anunciat l'arribada de 'Fantàstix', un nou espai immersiu i interactiu que s'inaugurarà a finals d'abril al barri de la Sagrada Família de Barcelona amb la voluntat de ser un punt de trobada per a les famílies més enllà de les pantalles i que "reforçarà la comunitat i l'imaginari infantil de 3Cat".
En un comunicat aquest dimarts, ha reivindicat que aquesta aposta per la presencialitat i la generació de comunitat es dona "en un entorn de canvi d'hàbits en l'entreteniment i d'excés de pantalles per als nens".
El director de l'àrea de Continguts, Programació i Cultura de 3Cat, Cristian Trepat, ha destacat que la proximitat és "molt necessària en un moment en què la vivència, quotidianitat i valors prenen més força que mai en aquest món interconnectat i volàtil".
"Volem que els nens visquin històries reals i que els nostres personatges puguin acompanyar-los, tal com ho vivim fa més de 30 anys els pares", ha afegit.
'Fantàstix' serà un espai permanent interactiu d'uns 2.000 m2 que oferirà una proposta per a les famílies que ja coneixen l'univers infantil de 3Cat i serà la porta d'entrada per al públic que tindrà el seu primer contacte a través de l'experiència immersiva.
El projecte està promogut, finançat, creat i gestionat per Grup Transversal, empresa especialitzada en l'àmbit de la museografía i les experiències culturals immersives.