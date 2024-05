Suïssa guanya el Festival d'Eurovisió 2024 i Nebulossa queda en el lloc 22

MALMÖ (SUÈCIA), 12 maig (DE L'ENVIAT D'EUROPA PRESS, LUIS FUSTER) -

Suïssa ha guanyat la 68a edició del Festival d'Eurovisió gràcies a Nemo i la cançó 'The Code', que ha obtingut un total de 591 punts. Espanya, representada per Nebulossa i la seva cançó 'Zorra', ha obtingut la 22a posició amb 30 punts.

La segona posició del certamen ha estat per a Croàcia i la tercera per a Ucraïna. El vot del jurat l'ha guanyat Suïssa i el del televot, Croàcia, amb 337 punts. És la tercera victòria per a Suïssa en el certamen, després de l'edició inaugural i el triomf de Céline Dion el 1988.

La classificació final ha deixat Suïssa, Croàcia i Ucraïna com a top 3 i, després, França, Israel, Irlanda, Itàlia, Armènia, Suècia i Portugal, tancant el top 10.

Entre les sorpreses de les votacions, els zero punts del televot per al cantant amb més seguidors de la nit: Olly Alexander, del Regne Unit, que ha aconseguit el lloc 19 gràcies als 46 punts que li ha donat el jurat.

Espanya ha rebut un total de 30 punts: 19 del jurat (set d'Itàlia, sis de San Marino, quatre d'Àustria i un de Finlàndia i Suïssa) i 11 del televot (tres punts de Portugal i Finlàndia, dos d'Irlanda i França i un d'Itàlia).

'Zorra' ha quedat per sobre d'Àustria, Eslovènia i Noruega, que ha aconseguit la vint-i-dosena posició a Eurovisió. Espanya havia quedat en el lloc 22 en dues ocasions més: el 2016 amb Barei i el 2019 amb Miki.

Suïssa, per la seva banda, s'ha emportat una tercerca Eurovisió i organitzarà el pròxim certamen. La ciutat de Ginebra ja ha mostrat disposició per acollir-lo.

"HE TRENCAT EL CODI I HE TRENCAT EL TROFEU"

Deuen el triomf a Nemo, que també és la primera persona no binària a guanyar el certamen. Nemo ha aprofitat la roda de premsa després de la victòria per celebrar la presència i la visibilitat dels artistes queer en el certamen.

A la pregunta de com li ha afectat la situació que ha envoltat aquest certamen, Nemo ha assenyalat que l'experiència ha estat "molt intensa" i que "moltes de les coses no han estat amor i unitat, i això m'ha entristit". "No obstant això, també hi ha hagut molt amor i molta unió, moltes cultures diferents unint-se", ha afegit i ha sentenciat: "De debò, espero que Eurovisió pugui continuar sent un lloc on manifestar-se per la pau i l'amor en el futur", ha afegit.

I ha fet una analogia amb una de les anècdotes de la jornada: se li ha trencat el trofeu tan bon punt l'ha agafat. "He trencat el codi (per la lletra de la seva cançó) i he trencat el trofeu. El trofeu es pot arreglar. Potser Eurovisió també s'ha d'arreglar una mica", ha afegit.

EXPULSIÓ DELS PAÏSOS BAIXOS

La 68a edició del Festival d'Eurovisió ha començat l'emissió després d'un dia atrafegat a Malmö, que ha començat amb la desqualificació del representant dels Països Baixos, Joost Klein, per una investigació per unes presumptes amenaces a una treballadora de la producció del certamen després de la semifinal de dijous.

Al llarg de la tarda, diverses delegacions s'han queixat pel que fa a la delegació israeliana, a la qual han acusat d'assetjar els seus artistes dins del centre de premsa. La UER ha separat Israel de la resta de delegacions en els camerinos a primera hora de la tarda i, segons el mitjà israelià Ynet, ha retirat l'acreditació a l'estilista de la seva representant, Eden Golan, després d'intentar gravar la representant de Grècia, Marina Satti, sense permís.

A nivell musical, la gala ha començat amb l'actuació del líder de la banda Blue Swede, Björn Skifs, el primer artista suec a aconseguir un número u en vendes en la llista americana Billboard el 1974, el mateix any en què ABBA va guanyar Eurovisió. Els hologrames del famós grup suec que s'utilitzen per a l'ABBA Voyage han aparegut en el xou.