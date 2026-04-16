Se suïcida a la presó de Ponent l'home que va matar el seu gendre mosso a l'octubre

LLEIDA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
L'home de 79 anys que el passat mes d'octubre presumptament va assassinar el seu gendre, membre del cos de Mossos d'Esquadra, s'ha suïcidat aquest dijous a la matinada dins la seva cel·la al Centre Penitenciari de Ponent (Lleida), on va ingressar en presó preventiva després d'entregar-se per haver disparat al seu gendre, segons confirmen fonts coneixedores a Europa Press.
Els fets es van produir al barri de Cappont de la capital lleidetana, quan l'home presumptament el va disparar per l'esquena.
Després de disparar-li, l'home es va esperar al lloc fins a l'arribada de la policia catalana per entregar-se, si bé el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va provar de salvar-li la vida sense aconseguir-ho.
Tres dies després dels fets el jutjat de guàrdia de Lleida va decretar el seu ingrés en presó provisional sense fiança.
QUART SUÏCIDI
El Departament de Justícia de la Generalitat ha informat en un comunicat que l'intern no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis en el moment dels fets perquè no s'havien detectat indicadors que ho justifiquessin.
Es tracta del quart suïcidi registrat als centres penitenciaris catalans des de principis del 2026.