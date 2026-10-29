Se suïcida a la presó el mestre de karate que va acceptar 26 anys per abusar de 5 menors

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El mestre de karate que dimarts va acceptar una condemna de 26 anys i mig de presó per abusar i agredir sexualment 5 menors en gimnasos de Barcelona entre el 2015 i el 2023, i que va acceptar 26 anys i mig de presó per aquests fets, s'ha suïcidat aquest dijous al matí a la seva cel·la del centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha pogut saber Europa Press de fonts penitenciàries.
Les fonts consultades assenyalen que el pres, que va acceptar una sentència de conformitat després d'abonar una transferència bancària per fer front a la indemnització pactada de 140.000 euros, no tenia aplicat el protocol antisuicidi.
Ha estat en el moment del recompte dels presos quan els funcionaris han trobat l'intern sense vida a l'interior de la cel·la i, tot i la intervenció dels serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida, ha explicat la Conselleria de Justícia en un comunicat.