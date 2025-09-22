Suede exhaureix les entrades a Madrid i anuncia últimes localitats a Barcelona

MADRID 22 set. (EUROPA PRESS) -
La banda de britpop Suede, que presentarà el disc 'Antidepressants' en una gira de 6 concerts per diverses ciutats espanyoles, ja ha penjat el cartell de 'tot venut' a Madrid i ha anunciat les últimes localitats per al concert de Barcelona.
La banda encetarà la gira espanyola a Bilbao el 16 de març del 2026, la segona parada serà a la Corunya el 17 de març, la tercera el 21 de març en el Sevilla Fest, el 23 de març passarà per La Riviera de Madrid, el 24 per València i finalment el 25 de març del 2026 tocaran a la sala Razzmatazz de Barcelona. Encara queden entrades disponibles per a Bilbao, la Corunya, Sevilla i València
El grup presentarà 'Antidepressants', que va publicar a principis de setembre, als escenaris de diverses ciutats per primer cop després del seu llançament. Ja amb la publicació d''Autofiction' el 2022, els guanyadors del Premi Mercury van assolir el top en les llistes de vendes.