BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
El grup britànic de brit pop Suede actuarà el 25 de març a la sala Razzmatazz de Barcelona per presentar el disc 'Antidepressants', ha informat aquest divendres el Festival Cruïlla en un comunicat.
El concert de la banda liderada per Brett Anderson tindrà lloc dins el Cruïlla d'Hivern i les entrades es posaran a la venda el 19 de setembre.
L'actuació de Suede forma part de la gira espanyola de Suede que també els portarà a Bilbao, la Corunya, Sevilla, Madrid i València durant el mes de març.