La sud-africana en contacte amb l'hantavirus que va passar uns dies a Barcelona és asimptomàtica

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Esteve Fernández, ha afirmat que la dona sud-africana que va passar set dies a Barcelona després de tenir un contacte breu en un avió amb una persona infectada per hantavirus "es troba en bon estat de salut i és asimptomàtica".
"No hi ha cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per a la població de Catalunya", ha assegurat Fernández en declaracions a 3Cat aquest divendres recollides per Europa Press.
Ha explicat que aquesta persona "no ha tingut contactes estrets amb ningú" durant la seva estada de set dies a Barcelona i que, a més, aquest període correspon amb el d'incubació del virus, per la qual cosa durant la seva presència a la capital catalana no era contagiosa.
"El Govern de Catalunya, en primer lloc, vol transmetre calma sobre la informació relacionada amb aquesta ciutadana sud-africana", ha dit Fernández, i ha assegurat que continuaran amb el seguiment del cas perquè es notifiqui qualsevol incidència sobre aquest tema.
Quant als cinc catalans a bord del vaixell 'MV Hondius', ha assenyalat que, segons les directrius del Ministeri de Sanitat, seran transportats en transport medicalitzat militar fins a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
Els responsables dels departaments de Presidència i Salut de la Generalitat s'han reunit aquest divendres a la tarda per avaluar el cas de la ciutadana sud-africana i el Govern ha activat els protocols previstos i ha informat els grups parlamentaris.