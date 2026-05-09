Moren dos conductors en un xoc frontal en l'N-240 a Montblanc (Tarragona)

TARRAGONA 9 maig (EUROPA PRESS) -
Dos conductors han mort aquest divendres a la nit en una col·lisió frontal entre dos cotxes en l'N-240 a l'altura de Montblanc (Tarragona), segons ha informat aquest dissabte el Servei Català de Trànsit.
L'accident es va produir sobre les 22 hores i, per causes que s'estan investigant, els dos vehicles van xocar frontalment, causant la mort dels seus únics ocupants: un home de 27 anys, de l'Espluga de Francolí (Tarragona), i un altre de 50 anys, del Pont d'Armentera (Tarragona).
En l'operatiu van participar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat i tres unitats del SEM amb suport psicològic, mentre que la via va romandre tallada durant diverses hores i va quedar de nou restringida posteriorment per tasques d'investigació policial.