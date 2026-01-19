Successos.- Més de 20 morts i més de 70 ferits en descarrilar dos trens a Adamuz (Còrdova)

FRANCISCO OLMO (EUROPA PRESS)
ADAMUZ (CÒRDOVA), 19 (EUROPA PRESS)
El descarrilament de trens en el terme municipal cordovès d'Adamuz ha provocat més de 20 morts i més de 70 ferits, segons les xifres fins a les 23,30 hores d'aquest diumenge, amb sis molt greus i cinc greus, en "una nit molt complicada", on les xifres poden "empitjorar", segons ha avançat a la zona el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
La xifra de morts s'ha elevat ja a 21 després del descarrilament sobre les 19,45 hores del tren Iryo 6189 en el qual viatjaven unes 300 persones i que cobria el trajecte Màlaga-Madrid, ocorregut en els desviaments d'entrada a la via 1 de l'estació d'Adamuz (Còrdova), la qual cosa va provocar que el vehicle envaís la via contigua.
Per la via contigua circulava un tren procedent de Madrid i amb destinació Huelva, que també va descarrilar com a conseqüència de l'incident, segons informava Adif a través del seu compte oficial a la xarxa social 'X', consultada per aquesta agència.
A la zona es trasllada ja el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. El conseller ha apuntat que un dels trens del descarrilament ha caigut per un talús de quatre metres.
Segons la informació facilitada a Europa Press pel Govern andalús, a la zona del sinistre s'han desplegat fins al moment quatre unitats del Dispositiu de Cures Crítiques i Urgències (DCCU); sis UVIs mòbils del 061; dos UVIs de transport de crítics; dos vehicles de suport logístic; tres ambulàncies convencionals; cinc ambulàncies de transport programat i dues ambulàncies de Creu Roja.
El dispositiu roman actiu sobre el terreny, amb coordinació contínua des de la Sala i ajust dinàmic de recursos segons l'evolució. De moment tot el focus se centra en el treball assistencial sobre el terreny: atenció a les víctimes, coordinació operativa i suport als equips desplegats.
Segons les mateixes fonts, l'equip mèdic d'Adamuz va ser el primer a arribar i atendre als ferits en el sinistre, al que també han acudit efectius del 061 de Bailén i s'estan incorporant la resta de les unitats del 061.
També s'ha instal·lat un lloc Mèdic Avançat a l'edifici tècnic d'Adif on es realitza el triatge de les persones ferides, l'atenció sanitària s'inicia, així com l'estabilització prèvia al trasllat als hospitals.
TRANSFUSIÓ DE SANG I HOSPITALS ACTIVATS
En paral·lel, la xarxa de centres de transfusió de sang d'Andalusia estan redistribuint sang cap a Còrdova i Jaén, principalment.
A més estan preavisats l'Hospital d'Andújar (Jaén) i l'Hospital Universitari Virgen de la Rosa de Sevilla perquè estiguin activats i amb recursos preparats i coordinació permanent per si fos necessària la derivació de pacients.